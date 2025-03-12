Buca Metrosu'nda Kazı Çalışmaları Yüzde 50 Seviyesine Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Metrosu'nda Kazı Çalışmaları Yüzde 50 Seviyesine Ulaşıldı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda tünel kazıları yüzde 50 seviyesine yaklaştı. Kazı çalışmalarında dev tünel açma makineleri önemli aşamalar kaydetti.

12.03.2025 09:48  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi gücüyle yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nun tünel kazılarında yüzde 50 seviyesine yaklaşıldı. Kazıları sürdüren dev tünel açma makinelerinden (TBM) biri daha Hasanağa Bahçesi İstasyonu'nda ışığı gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve başladığında tamamlanma oranı yüzde 2 olan Buca Metrosu'nda yüzde 50 seviyesine yaklaşıldı. Her biri 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki dört tünel açma makinesinin (TBM) aynı anda çalıştığı hattın yapımında önemli aşamalar kaydediliyor. 15 Nisan'da Buca Koop İstasyonu'ndan kazmaya başlayarak Buca Koop İstasyonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe İstasyonu'nu birbirine bağlayan TBM'lerden ilki yoluna devam ederek Hasanağa Bahçesi İstasyonu'nda ışığı gördü. Önemli bir eşiğin daha aşıldığı bölgede, ikinci TBM'in de önümüzdeki günlerde istasyona ulaşacağı bildirildi. Diğer 2 tünel açma makinesi ise General Asım Gündüz İstasyonu'ndan Şirinyer İstasyonu'na doğru kazı çalışmaları sürdürüyor.

Çamlıkule ile İzmir Körfezi arası 15 dakika

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Buca Metrosu'nun, vagon alımlarıyla birlikte 765 milyon Euro'ya tamamlanacağı öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ulaşım, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Metrosu'nda Kazı Çalışmaları Yüzde 50 Seviyesine Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Buca Metrosu'nda Kazı Çalışmaları Yüzde 50 Seviyesine Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.