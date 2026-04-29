Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Metrosu'nda yüzde 45 ilerleme: 2028'de hizmete girecek

29.04.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürüttüğü 765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu'nda tünel kazılarının yüzde 67'si tamamlandı. Proje 2028'de tamamlanarak günde 400 bin yolcu taşıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu'nda çalışmalarını sürdürüyor. 13,5 kilometrelik Çamlıkule-Üçyol arası tünel kazıları tamamlandı, hattın Fuar İzmir'e uzatılması için kazı başladı. 17,8 kilometrelik hattın yüzde 45'i tamamlandı, tünellerde yüzde 67 seviyesine ulaşıldı. Proje 2028'de tamamlanacak ve Üçyol'da mevcut metroya, Şirinyer'de İZBAN'a entegre olacak.

Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, 14 istasyonlu hattın günde 400 bin yolcuya hizmet vereceğini belirtti. Çamlıkule-Fuar İzmir arası 4,5 kilometrelik uzatma hattı için 2 TBM çalışıyor, 2027'de tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Karabağlar Metrosu projesi bakanlık onayı aldı, ihale süreci başlayacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:55:04. #7.13#
SON DAKİKA: Buca Metrosu'nda yüzde 45 ilerleme: 2028'de hizmete girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.