Buca Metrosu'nda yüzde 45 ilerleme: 2028'de hizmete girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu'nda çalışmalarını sürdürüyor. 13,5 kilometrelik Çamlıkule-Üçyol arası tünel kazıları tamamlandı, hattın Fuar İzmir'e uzatılması için kazı başladı. 17,8 kilometrelik hattın yüzde 45'i tamamlandı, tünellerde yüzde 67 seviyesine ulaşıldı. Proje 2028'de tamamlanacak ve Üçyol'da mevcut metroya, Şirinyer'de İZBAN'a entegre olacak.

Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, 14 istasyonlu hattın günde 400 bin yolcuya hizmet vereceğini belirtti. Çamlıkule-Fuar İzmir arası 4,5 kilometrelik uzatma hattı için 2 TBM çalışıyor, 2027'de tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Karabağlar Metrosu projesi bakanlık onayı aldı, ihale süreci başlayacak.