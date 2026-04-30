Buca Onat Tüneli'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Onat Tüneli'nde Çalışmalar Sürüyor

30.04.2026 10:36  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli’nde bir yandan kamulaştırmalar diğer yandan da tünel çalışmaları devam ediyor. Kazı işlemleri tamamlanan sağ tüpe son halini vermeye başlayan ekipler, sol tüpte ise kalan 89 metrelik bölümde titizlikle ilerliyor.

(İZMİR) - Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli'nde bir yandan kamulaştırmalar diğer yandan da tünel çalışmaları devam ediyor. Kazı işlemleri tamamlanan sağ tüpe son halini vermeye başlayan ekipler, sol tüpte ise kalan 89 metrelik bölümde titizlikle ilerliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlandığında Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olacak Onat Tüneli projesi sürüyor. İnşaat etki alanındaki riskli yapıların kamulaştırma süreci uzlaşıyla yürütülürken eş zamanlı olarak inşaat çalışmaları da titizlikle sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gece gündüz hem tünel içinde hem tünel dışındaki bağlantı yollarında çalışmalar özenle yürütülüyor. Konak Tüneli'nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan 8,3 kilometrelik ulaşım projesinin 2,5 kilometrelik tünel etabında sağ tüpte ışığın görülmesinin ardından tünele son şekli verilirken, sol tüpte ise kalan son 89 metrelik alanda kazı ve destek çalışmaları ilerliyor.

Projenin inşaat sürecine ilişkin bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli inşaat mühendisi Berk Taş, şunları söyledi:

"Önceliğimiz iş güvenliği"

"Şu an çift tüpten oluşan tünelimizin sağ tüpünde kazı ve destekleme çalışmalarını tamamlamış durumdayız; kemer beton çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sol tüpümüzün son 89 metrelik kısmında kazı ve destek çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bölgede öngörülenden daha kötü zeminle karşılaşıldığı için planlanandan daha yavaş bir ilerleme sağlanıyor. Tünel güzergahında ve yakın çevresinde yer alan evlerin tünel inşaatından etkilenmemesi için çalışmalarımız yavaşlatılıp hızlandırılabiliyor. Önceliğimiz iş güvenliği; vatandaşımızın bize olan güvenini sarsmadan, onların rahatsız olmayacağı şekilde çalışmalarımızı kazasız belasız bitirmek için çalışıyoruz."

"Zor şartlarda, yoğun yapılaşma altında titizlikle ilerliyoruz"

Onat Tüneli İzmir ulaşımı için önemli bir proje. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak canla başla projelerimizi tamamlamak için gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye'de yerel yönetim bütçesiyle yapılan en uzun karayolu tünelini tamamlayacağız. Zor şartlarda, şehir içinde ve yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz. Ben 23 yıllık bir inşaat mühendisi olarak, şehrimde bu kadar büyük bir projede çalışmaktan gurur duyuyorum."

Buca ile Bornova arası 10 dakikaya inecek

Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir'in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Kent merkezinde oluşacak yeri arter sayesinde Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde oluşan Bornova trafiği ile otogar yönüne Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca üzerinden oluşan Halkapınar trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli'ne bağlanarak kısa sürede otogar ve Bornova'ya ulaşmış olacak. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar TL.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Onat Tüneli'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 11:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: Buca Onat Tüneli'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.