Buca Onat Tüneli'nde Çalışmalar Sürüyor

(İZMİR) - Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli'nde bir yandan kamulaştırmalar diğer yandan da tünel çalışmaları devam ediyor. Kazı işlemleri tamamlanan sağ tüpe son halini vermeye başlayan ekipler, sol tüpte ise kalan 89 metrelik bölümde titizlikle ilerliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlandığında Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olacak Onat Tüneli projesi sürüyor. İnşaat etki alanındaki riskli yapıların kamulaştırma süreci uzlaşıyla yürütülürken eş zamanlı olarak inşaat çalışmaları da titizlikle sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gece gündüz hem tünel içinde hem tünel dışındaki bağlantı yollarında çalışmalar özenle yürütülüyor. Konak Tüneli'nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan 8,3 kilometrelik ulaşım projesinin 2,5 kilometrelik tünel etabında sağ tüpte ışığın görülmesinin ardından tünele son şekli verilirken, sol tüpte ise kalan son 89 metrelik alanda kazı ve destek çalışmaları ilerliyor.

Projenin inşaat sürecine ilişkin bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli inşaat mühendisi Berk Taş, şunları söyledi:

"Önceliğimiz iş güvenliği"

"Şu an çift tüpten oluşan tünelimizin sağ tüpünde kazı ve destekleme çalışmalarını tamamlamış durumdayız; kemer beton çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sol tüpümüzün son 89 metrelik kısmında kazı ve destek çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bölgede öngörülenden daha kötü zeminle karşılaşıldığı için planlanandan daha yavaş bir ilerleme sağlanıyor. Tünel güzergahında ve yakın çevresinde yer alan evlerin tünel inşaatından etkilenmemesi için çalışmalarımız yavaşlatılıp hızlandırılabiliyor. Önceliğimiz iş güvenliği; vatandaşımızın bize olan güvenini sarsmadan, onların rahatsız olmayacağı şekilde çalışmalarımızı kazasız belasız bitirmek için çalışıyoruz."

"Zor şartlarda, yoğun yapılaşma altında titizlikle ilerliyoruz"

Onat Tüneli İzmir ulaşımı için önemli bir proje. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak canla başla projelerimizi tamamlamak için gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye'de yerel yönetim bütçesiyle yapılan en uzun karayolu tünelini tamamlayacağız. Zor şartlarda, şehir içinde ve yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz. Ben 23 yıllık bir inşaat mühendisi olarak, şehrimde bu kadar büyük bir projede çalışmaktan gurur duyuyorum."

Buca ile Bornova arası 10 dakikaya inecek

Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir'in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Kent merkezinde oluşacak yeri arter sayesinde Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde oluşan Bornova trafiği ile otogar yönüne Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca üzerinden oluşan Halkapınar trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli'ne bağlanarak kısa sürede otogar ve Bornova'ya ulaşmış olacak. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar TL.