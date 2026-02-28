Bucadaki Mobilya Atölyesinde Yangın

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan ve depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi 2370. Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap ve sünger malzemelerin bulunduğu bitişikteki depo ve atölyelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çevredeki çok sayıda iş yerinde hasar oluştu.