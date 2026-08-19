Bucak'ta Kayalıklardan Düşen Yaralı Kurtarıldı
Bucak'ta kayalıklardan düşen A.P, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Beşkonak köyünde ot toplamak amacıyla dağlık alana çıkan A.P, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaralandığı belirlenen A.P'yi bulunduğu yerden kurtardı.
Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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