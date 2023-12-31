Bucak\'ta Mantar Toplamak İçin Dağa Giden Kişi Uçurumdan Düşerek Yaralandı

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BURDUR'un Bucak ilçesinde dağa mantar toplamak için giden Ali Bedir (40), uçurumdan düşüp yaralandı.

Dün saat 15.15 sıralarında Kızılkaya Beldesi Aşar Dağına mantar toplamak için giden Ali Bedir, uçuruma düşerek yaralandı. Yakınlarının çağrı merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Bucak Belediyesi Kurtarma ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ali Bedir'e yaklaşık 1,5 saatte ulaşıldı. Yaralı Bedir, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından sedyede dağdan indirilerek Bucak Devlet Hastanesine götürüldü. Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. (DHA)