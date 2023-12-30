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Bucak'ta mantar toplarken düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Bucak'ta mantar toplarken düşen kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde mantar toplamaya giden Ali Bedir, arazide düşerek yaralandı. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sedyeyle ambulansa alınarak Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bucak\'ta mantar toplarken düşen kişi yaralandı
30.12.2023 - 19:15,
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Burdur'un Bucak ilçesinde mantar toplamaya gittiği arazide düşerek yaralanan kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Kızılkaya Beldesi Aşar Dağı mevkiinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Ali Bedir arazide düştü.

Bedir'in yaralanması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sedyeyle bulunduğu bölgeden indirilerek ambulansa alınan Bedir, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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