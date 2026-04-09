Bucak'ta Minibüs Tır Çarpıştı: 7 Ölü - Son Dakika
Bucak'ta Minibüs Tır Çarpıştı: 7 Ölü

Bucak\'ta Minibüs Tır Çarpıştı: 7 Ölü
09.04.2026 12:39
Bucak'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs, tırla çarpıştı; 7 kişi hayatını kaybetti, cenazeleri teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada ölen Hayrınsa Karaca (53), Yeter Gümüş (61), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60), Gülsüm Özkan (61), Adil Özkan (63) ve Zeynep Minaz'ın (23) Bucak Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

Ölen kişilerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı.

Karaca ve Gümüş'ün Bucak ilçesine bağlı Kargı köyünde, Yüce, Çakır, Gülsüm ve Adil Özkan'ın Kocaaliler beldesinde, Minaz'ın ise Kayı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan tırın sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin ve Zülgariye Öztürk'ün Antalya'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Keskin'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde dün Adil Özkan'ın kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı. Kazada 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Tarım işçilerinin çalışmak için gittikleri Antalya'dan minibüsle Bucak'a dönerlerken kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bucak'ta Minibüs Tır Çarpıştı: 7 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Bucak'ta Minibüs Tır Çarpıştı: 7 Ölü - Son Dakika
Advertisement
