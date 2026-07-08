Burdur'un Bucak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.
Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, 131 kök kenevir bitkisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken yasa dışı ekim suçundan bir şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?