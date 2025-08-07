Bucak'ta Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Burdur'un Bucak ilçesinde "Yaz Spor Okulları" sürüyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen okulda bu yıl badminton, tenis, judo, tekvando, jimnastik ve hentbol branşlarında 600 öğrenciye eğitim veriliyor.

Farklı yaş gruplarından öğrenciler, ilgi duydukları branşları seçerek yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirme imkanı buluyor.

Okulda görevli tenis antrenörü Beytullah Bilge, Yaz Spor Okulları'nda bu yıl tenise ilginin daha fazla olduğunu söyledi.

Amaçlarının çocukları tabletlerden, bilgisayardan uzaklaştırmak olduğunu belirten Bilge, çocukların yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak istediklerini ifade etti.

Yaz Spor Okulları 31 Ağustos'a kadar devam edecek.