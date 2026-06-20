Budapeşte'de Çin Kültür Fuarı Başladı - Son Dakika
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Budapeşte'de Çin Kültür Fuarı Başladı

Budapeşte\'de Çin Kültür Fuarı Başladı
20.06.2026 14:57
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Çin'in kültürel mirasını tanıtan fuar, Budapeşte'de 3 gün süreyle sanatçı ve turizm temsilcilerini ağırlıyor.

BUDAPEŞTE, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in somut olmayan kültürel mirasını, turizm kaynaklarını ve yaratıcı sektörlerini tanıtan üç günlük bir fuar, cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kapılarını açtı. Etkinlik, Çin ve Macaristan'dan sanatçıları, kültür kuruluşlarını ve turizm temsilcilerini bir araya getirdi.

Balna Budapeşte Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Diyalog ve Bağlantı: 2026 Budapeşte İpek Medeniyeti Diyaloğu ve Çin'in En İyileri - Çin Somut Olmayan Kültürel Miras, Turizm ve Kültürel Yaratıcılık Fuarı", 21 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlik, Budapeşte'deki Çin Ulusal Turizm Ofisi, Çin Ticaret Bakanlığı Yatırım Teşvik Ajansı, Xinhua Haber Ajansı Avrupa Bölge Bürosu ve Çin Uluslararası Kültürel Etkileşim ve Turizm Teşvik Merkezi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Fuarda seramik, nakış, ipek işçiliği, çay kültürü ve dijital yaratıcı eserler dahil çeşitli geleneksel ve çağdaş Çin kültür ürünleri sergilenirken, kültür alanında yapay zekanın en güncel uygulamalarını tanıtan etkileşimli sunumlara da yer veriliyor.

Açılış töreninde konuşan Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, Çin ve Macaristan'ın uzun yıllardır birbirlerinin kültürel geleneklerine saygı gösterdiğini ve eğitim, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini istikrarlı bir şekilde genişleterek ikili ilişkilerin sosyal temelini güçlendirmeye katkıda bulunduğunu belirtti.

UNESCO Macaristan Ulusal Komisyonu Başkanı Katalin Bogyay ise fuarı "kültürlerin, geleneklerin, anıların ve fikirlerin buluşma noktası" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Budapeşte'de Çin Kültür Fuarı Başladı - Son Dakika

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