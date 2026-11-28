Budapeşte'de hafif tramvayların lansman töreni cuma günü gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bu yıl hizmete giren hafif tramvaylar için 27 Kasım 2026'da lansman töreni düzenlendi. Cuma günü yapılan etkinlikte söz konusu tramvayların lansmanı gerçekleştirildi.
BUDAPEŞTE, 28 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de hizmete giren tramvaylar, 27 Kasım 2026.
Budapeşte'de cuma günü bu yıl hizmete giren hafif tramvaylar için lansman töreni düzenlendi. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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