Budapeşte'de Macar Chan Wu Federasyonu'nun aile buluşmasında Wushu gösterisi yapıldı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Margaret Adası'nda Macar Chan Wu Federasyonu'nun 6. Aile ve Arkadaş Buluşması düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar Wushu yaptı.
BUDAPEŞTE, 14 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Margaret Adası'nda Macar Chan Wu Federasyonu'nun 6. Aile ve Arkadaş Buluşması'nda Wushu yapan katılımcılar, 13 Eylül 2026. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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