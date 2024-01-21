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Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Notaların Rotası' konseri - Son Dakika
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Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Notaların Rotası' konseri

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında 'Notaların Rotası' konseri düzenlendi. Konserde Türk saz sanatçıları, Arslanbek Sultanbekov, Zeyd Soto, Agocs Gergely ve Agocs Julianna yer aldı. Konserde Türk ve Macar kültürlerinin ortak noktaları ve zenginlikleri müzik yoluyla yansıtıldı. Etkinlik, Türk ve Macar halklarının ortak köklerine ve kültürüne dikkat çekti.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen \'Notaların Rotası\' konseri
21.01.2024 - 00:28,
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Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Notaların Rotası" konseri düzenlendi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen konserde, Türk saz sanatçılarının yanı sıra Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Boşnak sanatçı Zeyd Soto ile Macar sanatçılar Agocs Gergely ve Agocs Julianna yer aldı.

Budapeşte YEE'nin, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında düzenlediği "Notaların Rotası" konseri, dört sanatçının ortak performansıyla farklı kültürlerin ritimleri ve melodileri bir araya getirerek Macar müzikseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Konserde, Türk ve Macar kültürlerinin ortak noktaları ve zenginlikleri müzik yoluyla yansıtıldı. Konser programında, Yunus Emre ilahileri, Türk, Macar, Boşnak halk türküleri, ezgileri ve şarkıları yer aldı.

Etkinliğin sonunda, Macar müzikseverler, Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği ünlü "Dombıra" eseriyle coştu.

Budapeşte YEE'nin düzenlediği konser, Türk ve Macar halklarının ortak köklerine ve kültürüne dikkati çekerek sanatın evrensel diliyle aradaki bağları pekiştirdi.

Konseri izleyenler arasında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra Kazakistan'ın Budapeşte Büyükelçisi Zhanibek Abdrashov, Kırgızistan'ın Budapeşte Büyükelçisi Talantbek Kushchubekov, KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel, Macar-Turan Vakfı Başkanı Andras Biro, Türk ve Macar akademisyenler, sanatçılar, Türkologlar ve çok sayıda müziksever yer aldı.

Konserde sahne alan Macar sanatçılar Agocs Gergely ve Agocs Julianna, Macar halk müziğinin geleneksel enstrümanları koboz ve cimbalom ile müzikseverleri büyüledi. Agocs Gergely, Macaristan'ın en tanınmış koboz sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Agocs Julianna ise cimbalomun yanı sıra keman, flüt ve piyano çalıyor.

Etkinlik kapsamında, kendi kültürlerine ait şarkılar seslendiren sanatçılar birlikte ortak repertuvar da oluşturdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Notaların Rotası' konseri - Son Dakika
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