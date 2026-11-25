Budapeşte'deki mağazalar Efsane Cuma öncesi indirimler ve özel fırsatlar sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Budapeşte'deki mağazalar, Efsane Cuma öncesinde indirimler ve özel fırsatlar sunmaya başladı. Mağazaların sunduğu bu fırsatlar, Efsane Cuma öncesi alışveriş yapacaklara özel imkanlar sağlıyor.
BUDAPEŞTE, 25 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Efsane Cuma indirimlerini duyuran bir mağazanın vitrini, 24 Kasım 2026.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mağazalar, Efsane Cuma öncesi indirimler ve özel fırsatlar sunmaya başladı. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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