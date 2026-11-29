BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 14 seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyesinin işlettiği BUDO'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan tüm seferler iptal edildi. Mudanya-Kabataş, Mudanya-Armutlu (İhlas) ve Kabataş-Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı yapılması planlanan 14 sefer gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 14 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
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