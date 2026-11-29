Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 14 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.