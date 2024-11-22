BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal - Son Dakika
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BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal

Bursa-İstanbul deniz otobüsünün iki seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

22.11.2024 18:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal - Son Dakika

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