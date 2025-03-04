Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Güncel › BUDO Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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