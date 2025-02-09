BUDO Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bugünkü bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.00 ve saat 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü saat 13.30 ve saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamamıştı.