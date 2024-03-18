Buena Vista Social Club Üyeleri İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak - Son Dakika
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Buena Vista Social Club Üyeleri İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak

Buena Vista Social Club Üyeleri İstanbul\'da Müzikseverlerle Buluşacak

Buena Vista Social Club üyeleri, 8 sene aradan sonra Buena Vista All Stars adıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Konser, 21 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Buena Vista Social Club'ın yaşayan üyeleri Barbarito Torres, Demetrio Muñiz ve solisti Ibrahim Ferrer'in oğlu Ibrahim Ferrer Jr., 'Havana'da Bir Gece Gösterisi'ni sahneleyecek. Havanalı genç piyano virtüözü Dayramir Gonzalez, Küba müziğinin adanın sınırlarını çoktan aştığını gösteren büyüleyici ses Elizabeth Meza ve genç yetenek Liz Ferrer de gösteride sahne alacak. Buena Vista All Stars'ın müzik repertuvarında 'Chan Chan', 'Dos Gardenias', 'El cuarto de Tula', 'Candela', 'Carretero', 'Siboney', 'Silencio', 'Donde Estabas Tú', 'Boquinene', 'Cienfuegos', 'Arrullo de Palma' ve 'Murmullo' gibi popüler eserler yer alıyor.

18.03.2024 11:26  Güncelleme: 11:29
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Buena Vista Social Club üyeleri, 8 sene aradan sonra Buena Vista All Stars adıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Konser, 21 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Buena Vista Social Club'ın yaşayan üyeleri Barbarito Torres, Demetrio Muñiz ve solisti Ibrahim Ferrer'in oğlu Ibrahim Ferrer Jr., " Havana'da Bir Gece Gösterisi"ni sahneleyecek.

Havanalı genç piyano virtüözü Dayramir Gonzalez, Küba müziğinin adanın sınırlarını çoktan aştığını gösteren büyüleyici ses Elizabeth Meza ve genç yetenek Liz Ferrer de gösteride sahne alacak.

Buena Vista All Stars'ın müzik repertuvarında "Chan Chan", "Dos Gardenias", "El cuarto de Tula", "Candela", "Carretero", "Siboney", "Silencio", "Donde Estabas Tú", "Boquinene", "Cienfuegos", "Arrullo de Palma" ve "Murmullo" gibi popüler eserler yer alıyor.

Kaynak: AA

21 Haziran, İstanbul, Havana, Küba, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buena Vista Social Club Üyeleri İstanbul'da Müzikseverlerle Buluşacak - Son Dakika

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