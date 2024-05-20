Bugün 10 ilde sağanak yağış ve toz taşınımı bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile 10 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak; Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

MGM verilerine göre, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.