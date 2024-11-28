Bugün Hava Durumu: Yağmur ve Kar

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin ve Ardahan karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 4, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 12, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.