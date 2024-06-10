Bugün Hava Sıcaklıkları Artacak, Bazı Bölgelerde Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM verilerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı yapan MGM, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.