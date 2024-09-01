Bugün İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Bugün İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

01.09.2024 09:49
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

MGM, yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Bugün İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı görülecek.

MGM, yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 28, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 28, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 30, en düşük 22 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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