Bugün Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Eskişehir ve Ankara'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısında yerel kuvvetli olacak.

Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.