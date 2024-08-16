Bugünün Gündemi

09.00- Avukatı Hüseyin Yıldız, Dilruba Y'nin tutukluluğuna ilişkin İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)
10.00 - TÜİK, 2. çeyrek nisan-haziran dönemi yapı izin istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini ve ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak. (ANKARA)
10.00- Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıylaAfet Koordinasyon Merkezi'nde deprem konteyneri tanıtım toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.30- TBMM Dijital Mecralar Komisyonutoplanacak. (ANKARA)
11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İKİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi Protokol İmza Töreni'ne katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.30- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00- TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği son kararın ardından yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
17.00- Değirmenköy Tarım Fuarı ve 40. Değirmenköy Domates Festivali açılışı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun katılımıyla yapılacak.
(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
21.00 - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası, TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.(KONYA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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