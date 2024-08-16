Bugünün Gündemi

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Avukatı Hüseyin Yıldız, Dilruba Y'nin tutukluluğuna ilişkin basın açıklaması yapacak. TÜİK, yapı izin istatistikleri ve hizmet üretim endeksi verilerini açıklayacak. TCMB, konut fiyat endeksi ve yurt dışı kredi borcu verilerini yayımlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi Protokol İmza Töreni'ne katılacak. TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği son kararın ardından olağanüstü toplanacak. Değirmenköy Tarım Fuarı ve Domates Festivali açılışı yapılacak. Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak.

16.08.2024 09:00  Güncelleme: 09:01
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09.00- Avukatı Hüseyin Yıldız, Dilruba Y'nin tutukluluğuna ilişkin İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

10.00 - TÜİK, 2. çeyrek nisan-haziran dönemi yapı izin istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini ve ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak. (ANKARA)

10.00- Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıylaAfet Koordinasyon Merkezi'nde deprem konteyneri tanıtım toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30- TBMM Dijital Mecralar Komisyonutoplanacak. (ANKARA)

11.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İKİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi Protokol İmza Töreni'ne katılacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği son kararın ardından yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00- Değirmenköy Tarım Fuarı ve 40. Değirmenköy Domates Festivali açılışı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun katılımıyla yapılacak.

(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

21.00 - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası, TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.(KONYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Domates Festivali, Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Yıldız, İstanbul, Ekonomi, Spor, Tarım, Hukuk, Politika, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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