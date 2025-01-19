Buket Apartmanı Davasında Müteahhitin Suçsuzluk İddiası - Son Dakika
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Buket Apartmanı Davasında Müteahhitin Suçsuzluk İddiası

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Hikmet Günsay, Buket Apartmanı davasında 17 aydır tutuklu olduğunu ve suçsuz olduğunu savundu.

19.01.2025 11:01
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yaptığı birçok bina yıkılan ve ailelerin "ölüm müteahhidi" olarak adlandırdığı Hikmet Günsay, Buket Apartmanı davasındaki savunmasında, "Ben 17 aydır tutukluyum. Benim bu olaydan hiçbir suçum olduğuna inanmıyorum" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Aşağı Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda bulunan Buket Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Enkaz yığınına dönen binada 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buket Apartmanı'nın müteahhitleri Hikmet Günsay ve Burak Günsay, şantiye şefi Egemen Yiğit, yapı denetim şirketi yetkilisi Ahmet Çevikler, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu ve kontrol elemanı Ebru Özdemir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Buket Apartmanı'nın dördüncü duruşması, 10 Ocak'ta Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ANKA Haber Ajansı muhabiri, sanıkların ve avukatların savunma tutanaklarına ulaştı.

Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuklu yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklu olarak yargılanmasını talep etti.

"Binanın çevresindeki binaların ayakta kalmasına rağmen..."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Buket Apartmanı'nda 94 kişinin vefat ettiğini hatırlatarak, "Bina ile ilgili 2012 yılında yapı ruhsatı düzenlendiği, buna göre yeni bir bina olarak nitelendirilebileceği, olaya konu binanın çevresindeki binaların ayakta kalmasına rağmen Buket Apartmanı'nın meydana gelen depremde yıkılarak enkaz haline geldiği ve bu sebeple maktullerin ölümüne sebebiyet verdiği, sanığın kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesinin devam ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde bu aşama tutukluluk geçici koruma tedbirinin ölçülü ve orantılı olduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından sanığın tutukluluk halinin devamına dair karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" dedi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yaptığı birçok bina yıkılan ve ailelerin "ölüm müteahhidi" olarak adlandırdığı tutuklu müteahhit Hikmet Günsay, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, suçsuz olduğunu iddia etti. Hikmet Günsay, Buket Apartmanı davasındaki savunmasında, "Ben 17 aydır tutukluyum. Benim bu olaydan hiçbir suçum olduğuna inanmıyorum" dedi.

Hikmet Günsay'ın Hatay'da 2005'te kurduğu Öz Burak İnşaat tarafından inşa edilen Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı yerle bir olmuş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Şirket, Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" ve "Yaşlanılacak konut" sözleriyle pazarlıyordu.

Tutukluk hali devam ediyor

Mahkeme heyeti, sanık Hikmet Günsay'ın "kaçma ve saklanma şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık Egemen Yiğit hakkında çıkartılan ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emrinin infazının beklenmesine, tüm dosya kapsamı ve kusur durumları değerlendirilmek üzere dosyanın bilirkişi heyetine tevdiine karar verildi. Bir sonraki duruşma 10 Nisan'da tarihinde yapılacak.

Buket Apartmanı Davasında Müteahhitin Suçsuzluk İddiası
Kaynak: ANKA

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