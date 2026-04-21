Bükreş'te Enerji Merkezi Yangını

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Bükreş Batı Enerji Merkezi'nde çıkan yangında 3 trafonun zarar gördüğü, merkezin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bükreş Enerji Santralinden yapılan yazılı açıklamada, Bükreş'teki Timi?oara Bulvarı'nda bulunan enerji merkezinde çıkan yangından 3 trafonun etkilendiği, kentin bazı bölgelerinde voltaj dalgalanmalarının yaşandığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin özel araçlarla müdahale ettiği yangında soğutma çalışmalarının sabah saatlerinde de devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, merkezin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yangından etkilenen bölgenin ısı tedarikinin başkentteki diğer enerji merkezinden sağlanacağı belirtildi.

Enerji Bakanı Bogdan Ivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acil müdahale planını devreye soktuklarını ifade ederek, ana enerji üretim tesislerinin yangından zarar görmediğini aktardı.

Ulusal basın, yangında ölü veya yaralı olmadığını, sıcak su tedarikinde geçici sorunların yaşanabileceğini kaydetti.