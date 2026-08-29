Bükreş'te Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
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Bükreş'te Zafer Bayramı resepsiyonu

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Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi. Büyükelçi Altan ve Deniz Ataşesi Kara davetlileri karşıladı. Türk Yıldızları pilotları ve eski Romanya Başbakanı Ponta katıldı; Atatürk Anıtı'nda da tören yapıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Resepsiyonda Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Deniz Ataşesi Dz. Alb. Yavuz Alper Kara davetlileri karşıladı.

Büyükelçi Altan, yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle davetlileri Büyükelçilik rezidansında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçilikteki törene gösteri uçuşu yapmak için Bükreş'te bulunan Türk Yıldızları pilotlarının yanı sıra eski Romanya Başbakanı Victor Ponta da katıldı.

Bükreş'teki Atatürk Anıtı'nda da tören düzenlendi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bükreş'te Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

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