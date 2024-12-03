Bulak Mencilis Mağarası Geçici Olarak Kapatıldı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bulak Mencilis Mağarası 5 Aralık'ta geçici olarak ziyaretlere kapatılacak.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Bulak Mencilis Mağarası'nın il turizmine katkısının devam ettirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi tarafından geçici olarak işletildiği belirtildi.

Mağara içindeki oluşumlar ile bu oluşumların meydana gelmesini sağlayan nem ve su birikintilerinin, zorunlu olarak yapılan ışıklandırmalardan olumsuz yönde etkilendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 15 Kasım-15 Mayıs tarihlerinde, mağara içindeki yarasaların yoğun olarak bulunduğu üreme mevsimleridir. Türkiye'de mağaracılık uygulamaları incelendiğinde bazı mağaraların bu dönemlerde kapandığı bilinmektedir. Bulak Mencilis Mağarası da doğal oluşumlar üzerinde yukarıda belirtilen olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, yarasaların yoğun olarak bulunduğu üreme mevsiminde doğal hayatın korunması amacıyla 5 Aralık 2024-24 Mart 2025 tarihlerinde geçici olarak ziyarete kapatılmıştır."

Açıklamada, gösterecekleri anlayıştan dolayı ziyaretçilere teşekkür edildi.