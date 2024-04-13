Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, hizmetleri değerlendirdi

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları hizmetleri değerlendirdi.
Sıbıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, adil ve eşit hizmet sunacaklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi herkesle iletişim halinde olacağız. İmkanlarımızı onlarla paylaşacağız. Belediyenin yapması gereken altyapı hizmetlerinin yanında kültür sanat etkinliklerine de önem vereceğiz." dedi.
Çevreyi koruyacaklarını ifade eden Sıbıç, "Yeşili çoğaltacağız, park, bahçe ve yolları iyileştireceğiz, yenilerini hizmete sunacağız. Kısacası biz ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçemizi geliştirip, kalkındırmanın çabası içinde olacağız." diye konuştu.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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