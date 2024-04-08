Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sıbıç, mesajında, bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.
Huzur ve bereket ortamının bundan sonra da artarak devam etmesini Allah'tan dileyen Sıbıç, şunları kaydetti:
"Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, 'ben'i, 'biz' yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip, yanıbaşımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel ve güzel günlerdir. Bayramlarda sevgi, saygı, özveri, fedakarlık ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları gönülden gönüle sunabilmeliyiz. Farklı düşüncelerden dolayı insanları yargılamadan, sınıflandırmadan ve ötekileştirmeden gönül kapılarımızı birbirimize açmalı, aramıza koyduğumuz mesafeleri kaldırarak şefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalıyız. Varlık sebebimiz ve hayır dualarına her zaman muhtaç olduğumuz aile büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile Bulancak halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'tan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Elon Musk, Brezilya'da ifade özgürlüğüyle ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma altında. Musk, mahkeme kararına meydan okuyarak hesapların tekrar açılacağını belirtti. Ancak hakim, Musk'ı adaleti engellemekle suçlayarak ceza kesme kararı aldı. X (Twitter), bu karara karşı hukuki mücadele edecek.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak ve emniyet personeli, Atatürk Büstüne çelenk sundu. Tören sırasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Albayrak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Bayburt'un yöresel lezzeti olan tatlı çorba, asırlardır bayramlarda ve düğünlerde ikram ediliyor. Kuşburnu suyu, kuru incir, kayısı, fındık ve erik parçaları, nişasta, şeker ve karanfil ile kaynatılan çorba, ceviz ya da fındıkla süslenerek servis ediliyor. Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla tatlı çorbanın malzemelerinin satışının yapıldığı market ve dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Yeni Yüzyıl Kadın Kooperatifi ise gurbetçiler için bu asırlık lezzeti hazırlıyor.
Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edilmeyebiliyor. Berberler ve kuaförler, gece geç saatlere kadar çalışarak bayram yoğunluğuna alışkın olduklarını belirtiyor.
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah ise yoğun ilgi gördü. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup, tatil süresince başka bir adaya geçiş izni vermemektedir.
Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından oluşan Karesi Belediye Meclisi'nde başkan ve üye seçimleri yapıldı. Meclis başkan vekilleri, Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının üyeleri belirlendi. Ayrıca, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın seçim döneminde uygulanan emlak vergisi kaldırılması için komisyona sevk edildi.
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