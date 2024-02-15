Bulancak Belediyesinde Şirket İşçilerinin Ücretleri Yükseltildi

Bulancak Belediyesinde çalışan şirket işçilerinin ücretleri sözleşme yenilemesiyle en düşük 28 bin liraya yükseltildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda organize edilen topla iş sözleşmesi imza törenine, Belediye Başkanı Recep Yakar, Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkan adayı Emrullah Guguk, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Türkmen ve Volkan Çelik ile Hizmet-İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Abdullah Kaygusuz, Başkan Yardımcısı Şenel Şardağ ve Hak-İş Sendika Başkanı Hamza Türkmen ile belediye şirket işçilerinin aileleri katıldı.
İmzalanan yeni toplu iş sözleşmesine göre en düşük şirket işçisi aylık ücreti 14 bin 500 liradan 28 bin liraya çıkarılırken, 22 yevmiye olan ikramiye 32 yevmiyeye, bayram ikramiyeleri yüzde 400 artışla 250 liradan bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 5 yılını dolduran çalışanlara 500 lira, 10 yılını dolduran çalışanlara 1000 lira fark ve formenlik farklarına da yüzde 10 artış verildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Emrullah Guguk, yaptığı konuşmada, yeni dönemde çok daha verimli ve çok daha güzel hizmetler verebilmek adına çalışanları da motive edecek ve enflasyona ezdirmeyecek ücret artışına imza attıklarını kaydetti.
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