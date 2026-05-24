Bulancak\'ta Heyelan: 11 Ev Boşaltıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kovanlık beldesine bağlı Değirmenyanı Mahallesi'nde yağışların ardından heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, 11 evi tedbir amacıyla boşalttı.

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, yaptığı açıklamada, yörede son günlerde yağışın etkili olduğunu söyledi.

Kalıntaş, heyelan bölgesinde gereken önlemlerin alındığını ifade ederek, "Güvenlik amaçlı AFAD ve jandarmamızla yaptığımız çalışma sonucu 11 hanemizi güvenlik amaçlı geçici olarak tahliye ettik. Tedbirlerimizi aldık, inşallah kısa sürede sorunu çözeceğiz." diye konuştu.