Bulancak\'ta Mübadelenin 100. Yılı Parkı Açılacak

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Bulancak Belediyesi'nce ilçe merkezindeki bir parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı adı verilmesi kararlaştırıldı.

Dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi Toplantısında, Selanik mübadili Prof. Dr. İshak Özkan'ın ilçeye yerleşen mübadil ailelerin anısına Mübadelenin 100. Yılı Parkı talebi görüşüldü.

Alınan karar gereği Fatih Caddesi Belediye İş Hanı karşısında bulunan isimsiz parka Mübadelenin 100. Yılı Parkı adı verildi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, 100 yıllık bir serüvene dönüşen mübadelenin acıları ve zorluklarının Bulancak'ta dayanışma ile umut dolu bir hikayeye dönüştüğünü belirterek, "Bu park, geçmişimizi unutmadan geleceği birlikte inşa etmenin simgesidir. Burada yalnızca mübadilleri değil, kardeşlik ve dayanışma ruhunu da yaşatacağız." dedi.

Parkın açılışı ve ilçeye yerleşen mübadil ailelerin gelişlerinin 100. yılının kutlama programı 10 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.