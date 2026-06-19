Bulancak'ta Yeni Üniversite Binası Açılıyor - Son Dakika
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Bulancak'ta Yeni Üniversite Binası Açılıyor

Bulancak\'ta Yeni Üniversite Binası Açılıyor
19.06.2026 16:46
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Bulancak'ta yükseköğrenim hizmeti verecek yeni bina inşaatında sona gelindi, anahtar teslim edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yükseköğrenim hizmeti verilecek binanın inşaatında sona gelindi.

Bulancak Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Necmi Sıbıç, binanın temsili anahtarını Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'a rektörlük binasında düzenlenen törenle teslim etti.

Rektör Can, Başkan Sıbıç ve ilçe halkına destekleri için teşekkürlerini iletti.

İlçede yeni bir üniversite binası talepleri üzerine hızla harekete geçildiğini ve bugün anahtar teslim aşamasına gelindiğini belirten Can, eylülde öğrencilerin yeni binada öğrenime başlayacağını kaydetti.

Can, binanın yanındaki kültür merkezinin de belediye tarafından üniversiteye tahsis edildiğini vurgulayarak, burada en kısa zamanda Bulancak Sahne Sanatları Fakültesi'ni hayata geçireceklerini aktardı.

Sıbıç ise yaklaşık 100 milyon lira maliyetli binanın zemin artı 4 kat olarak 6 bin metrekare kullanım alanına sahip olduğunu belirtti.

Yükseköğretimin ilçeye kültürel ve ekonomik anlamda katkı sağlayacağını ifade eden Sıbıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yağlıdere'de çiftçi eğitim toplantısı yapıldı

Yağlıdere'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ile ata tohumlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Yağlıdere Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, Yağlıdere Belediyesi ile Yağlıdere Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen eğitimde, ata tohumlarının korunması, çoğaltılması ve üreticilere dağıtımıyla ilgili bilgi verildi.

Toplantı sonunda çiftçilere ata tohumu dağıtıldı.

Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan köy ve yaylalara ziyaret

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Gülburnu, Değirmenağzı, Avluca, Ericek ve Seydiköy köyleri ile Karaovacık, Düdül, Tepe ile Çayırboğazı yaylalarında incelemelerde bulundu.

Köy ve yaylalara ulaşımı sağlayan güzergahlarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kavanoz, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kavanoz, kamu yatırımlarının etkin şekilde sürdürülmesi ve vatandaşın yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamlık ve Müftülük işbirliğinde Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Yerel Haberler, Necmi Sıbıç, Yılmaz Can, Bulancak, Giresun, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulancak'ta Yeni Üniversite Binası Açılıyor - Son Dakika

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