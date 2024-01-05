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Bulancak'ta Zabıta Ekipleri Fiyat Listesi Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Bulancak'ta Zabıta Ekipleri Fiyat Listesi Denetimi Yaptı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Bulancak Belediyesi zabıta ekipleri, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme gereği lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin fiyat listelerini koyma zorunluluğunu denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafları bilgilendirerek uyarılarda bulundu ve denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bulancak\'ta Zabıta Ekipleri Fiyat Listesi Denetimi Yaptı
05.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:10
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Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri fiyat listesi denetimi yaptı.

Bulancak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapısı ve masa üstlerinde fiyat listelerini koyma zorunluluğu başladığı anımsatıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uygulamayla ilgili denetimlere başladığı aktarılan açıklamada, esnafın konu hakkında bilgilendirilerek uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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