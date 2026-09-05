Bulanık Kaymakamı Koşansu esnafla buluştu, sorunları ilgili kurumlarla çözecek

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Kaya ile birlikte ilçe merkezi, belde ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Son olarak çarşı merkezinde esnafı ziyaret eden Koşansu, iş yerlerini tek tek gezerek esnafla sohbet etti.

İlçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için her türlü talebi önemsediklerini belirten Koşansu, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Koşansu, "Esnaflarımızı sürekli ziyaret ederek sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Esnaflarımızın da sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışacağız. Bugün de ziyaretlerimizin bir yenisini daha gerçekleştirdik." dedi.