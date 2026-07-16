Bulanık’ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, 15 Temmuz'un millet iradesinin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Koşansu, "Aradan geçen 10 yıl, o gece ortaya konulan cesaretin ve milli iradenin yalnızca hatırlanmasını değil, toplumsal hafızamızda kalıcı hale gelmesini de sağlamıştır." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Samet Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.