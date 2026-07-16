Bulanık’ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulanık’ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Bulanık’ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi
16.07.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında Kaymakam Koşansu, 10 yıl önce ortaya konulan cesaret ve milli iradenin toplumsal hafızada kalıcı hale geldiğini vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, 15 Temmuz'un millet iradesinin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Koşansu, "Aradan geçen 10 yıl, o gece ortaya konulan cesaretin ve milli iradenin yalnızca hatırlanmasını değil, toplumsal hafızamızda kalıcı hale gelmesini de sağlamıştır." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Samet Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Bulanık, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulanık’ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise... Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

09:09
Yıllar önce “Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez“ diyen Gülben Ergen’den dikkat çeken çıkış
Yıllar önce "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez" diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki’ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 09:54:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Bulanık’ta 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.