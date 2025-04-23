Bulanık\'ta 23 Nisan Bayram Töreni

Muş'un Bulanık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Spor salonunda devam eden programda, Turgut Özal İlkokulu Müdürü Salih Korkmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu, gösterilerin yapıldığı törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Cumhuriyet Savcısı Dilan Burcu Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.