Bulanık'ta Kar Alarmı: 48 Köy Yolu Kapandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde kar etkili oldu.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

İlçede kar nedeniyle 48 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "11 personel ve 8 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapalı yolları en kısa zamanda ulaşıma açacağız." dedi.