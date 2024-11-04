Bulanık'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları - Son Dakika
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Bulanık'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Bulanık'ta uluslararası Muay Thai müsabakaları düzenlendi.

04.11.2024 11:16
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Muş'un Bulanık ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla "Uluslararası Muay thai Müsabakaları" düzenlendi.

Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu, Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğinde kapalı spor salonunda düzenlenen organizasyona farklı illerin yanı sıra İran ve Azerbaycan'dan 150 sporcu katıldı.

Halk oyunları gösterisinin ardından başlayan müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, amaçlarının gençleri spor aktivelerine yönlendirmek olduğunu söyledi.

Farklı illerden ve iki ülkeden sporcuları ilçede buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüm sporculara başarılar dilerim. Organizasyonda emeği geçen Ömer Uğur hocamıza, Milli Takım teknik direk töremize, antrenörlerimize ve Gençlik ve Spor Müdürümüz Serhat Akkaya'ya teşekkür ediyorum. Geçen yıl böyle bir organizasyondan bahsedildiğinde siz Bulanıklı ve kıymetli hemşerilerimizin büyük bir katılım sağladığını söylediler. Biz de hemen ikincisini organize ettik. İyi ki de yapmışız. Katılan herkese teşekkür ederim."

Müsabakalarda dereceye girenlere ödül ve plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulanık'ta Uluslararası Muay Thai Müsabakaları - Son Dakika

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