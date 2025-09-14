Bulaşık Makinesinde Uyuşturucu Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde bir nakliye aracında taşınan bulaşık makinesine gizlenmiş uyuşturucu hap, narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle yapılan aramada ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, nakliyeci olarak faaliyet gösteren şüpheli C.A'yı (43) takibe aldı. Araç Havza'da durduruldu. Narkotik köpeği "Tony", ev eşyası yüklü aracın kasasına tepki verdi.

Eşyalar üzerinde yapılan aramada bulaşık makinesine gizlenmiş 53 bin 760 uyuşturucu hap ile 1 kilogram Fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi.

C.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.