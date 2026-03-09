Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı, Manisa'da güvenlik kameralarına yansıdı.

Buldan'da saat 09.21'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında bir işletmenin tentesinin sallandığı ve iş yerlerindeki vatandaşların panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Aynı ilçedeki başka bir güvenlik kamerası kaydında ise raflarda bulunan cep telefonlarının sallandığı ve iş yeri sahibinin panik yaşadığı görüldü.