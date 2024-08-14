Bülent Arınç, AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümünde değişim çağrısı yaptı

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(ANKARA)- Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü için yayınladığı mesajda, "Değişim gerçekleşecektir. Yaralar pansuman edilecek, kangren olan uzuvlar kesilip atılacaktır. AK Parti'nin kutlu yürüyüşü devam edecek, bu tekerlek tümsekte kalmayacaktır. Önümüzdeki kongre yeniden ayağa kalkmanın müjdecisi olacaktır. Bu davaya gönül vermiş herkesi de tüm kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakarak bu değişimi hep beraber gerçekleştirmek için bu çatı altına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, partisinin kuruluş yıl dönümünde X sosyal medya platformundan yayınladığı mesajında "değişim" vurgusu yaparak, "kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakma" çağrısında bulundu. Arınç, şuı ifadeleri kullandı:

"AK Parti, sistem tarafından dışlanmış Anadolu insanının bir inanmışlar ordusu vücuda getirerek iktidara yürüyüşünün hikayesi olarak başladı. AK Parti'mizin ilk nüvesi olan Erdemliler Hareketi, aziz milletimizin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı ortaya koyduğu bir mutabakat zeminiydi. Bugünkü yapay ittifaklara nazaran aziz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelemizden sonra ortaya koyduğu en büyük, en doğal ittifak oluşumuydu. Anadolu'nun ve Anadolu insanın statükoya başkaldırısı olarak başlayan bu davanın kurucu bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. AK Parti'mizin karşılaştığı tüm zorluklarda inanç ve azimle yanında duranlardan ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaşayanlara şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin en büyük başarısı tüm reformları milletimizden güç alarak hayata geçirmesiydi. 'Millet için, milletle beraber' siyaset üreten AK Parti, her girdiği seçimden daha da güçlenerek çıktı. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla 3Y ile mücadelede başarıya ulaştık. Avrupa Birliği üyelik sürecinde çokça yol kat ettik. Ülkemize bürokrasi ve mevzuatlar bağlamında rahat bir nefes aldırdık. Toplumsal çatışmayı körükleyen etnik, siyasi ve ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için tarihimizde eşi benzeri olmayan cesur adımlar attık.

"Değişim gerçekleşecektir"

Bugün geldiğimiz noktada, bir takım sıkıntılarımız var. Bazı konularda başarısız olduğumuzu da itiraf etmeliyiz. Bu yüzden milletimiz farklı taleplerde bulunuyor. Son seçim sonuçları da bunu kanıtlamaktadır. Bu talebe doğru cevap verebilecek yegane parti yine AK Parti'dir. Adaleti, refahı ve kalkınmayı tekrar ancak biz sağlayabiliriz. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığım gezilerde vatandaşlarımızda bu konuya dair bir karamsarlık görüyorum. Bir televizyon kanalında benzer bir soru üzerine 'Bugün de düştüğümüz yerden kalkacağız. Sıkıntılardan kurtulacağız' demiş yurdun dört bir yanından teşekkür, tebrik telefonlarını almıştım. Tekraren söylüyorum; benim bu konuda en ufak bir tereddüdüm dahi yoktur. Değişim gerçekleşecektir. Yaralar pansuman edilecek, kangren olan uzuvlar kesilip atılacaktır. AK Parti'nin kutlu yürüyüşü devam edecek, bu tekerlek tümsekte kalmayacaktır. Önümüzdeki kongre yeniden ayağa kalkmanın müjdecisi olacaktır. Bu davaya gönül vermiş herkesi de tüm kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakarak bu değişimi hep beraber gerçekleştirmek için bu çatı altına davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özelinde tüm kurucu kadrolara ve sonrasında görev yapan her bir idareci ve teşkilat mensubumuza emekleri için şükranlarımı sunuyorum."