Bülent Arınç Yozgat'ta Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Bülent Arınç Yozgat'ta Ziyaretlerde Bulundu

Bülent Arınç Yozgat\'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Yozgat'ta Vali ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Yozgat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Arınç, kentteki temasları kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret eden Arınç, 10 yıl sonra Yozgat'a geldiğini söyledi.

Arınç, Başkan Arslan ile milletvekilliği döneminde birlikte siyaset yaptıklarını belirterek, Yozgat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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