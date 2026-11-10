Bülent Kaya, vekilleri yargı sopasına karşı uyardı; Ahmet Şık'ın eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bülent Kaya, vekilleri yargı sopasına karşı uyardı; Ahmet Şık'ın eşi gözaltına alındı

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Bülent Kaya, vekilleri yargı sopasına karşı uyardı; Ahmet Şık\'ın eşi gözaltına alındı
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Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in üslubunu eleştirip AK Partili vekilleri yargıyı sopa olarak kullanmaktan vazgeçmeleri için uyardı. Kaya, Ahmet Şık'ın eşinin gözaltına alındığını ve savcılık koridorlarında bekletildiğini söyledi.

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yönelik üslubunu eleştirerek, "Eleştirilere tahammül etmek, milletvekillerinin eleştirilerini dinlemek zorundasınız. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma, yargının sopa olarak kullanılmasından vazgeçmelerini, dün kendilerine sopa olarak kullanılan yargı sopasının bugün kendileri tarafından başkalarına kullanılmasının ağır sonuçları olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, dün Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri esnasında Bakan Akın Gürlek'in milletvekilleriyle kurduğu diyalog ve kullandığı üslubu eleştirdi.

Bakan Akın Gürlek'in milletvekillerinin hak ve hukukuna sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Kaya, "Dolayısıyla dün Sayın Bakanın hem üslubuna katılmanın mümkün olmadığını hem de Adalet Bakanı vasfını ve görevini aşan tonda adeta milletvekillerini tehdit eder tarzda konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir mensubu olarak tasvip etmediğimi, doğru bulmadığımı ve bu konuda da milletvekili arkadaşlarımızın yanındayız" dedi. Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine, dün Türkiye İşçi Partisinin Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın Ahmet Şık'la ilgili bir açıklaması oldu. Orada Ahmet Şık'a belli bazı yargı camiası içerisinden, özellikle bu SPK'yle ilgili benzeri bazı 'tweet'lerini silmesi ve bunun karşılığında da tutuklu olan arkadaşının tahliye edileceğine dair bir kısım tekliflerin geldiğini dile getirdiler ve bunun kirli bir pazarlık olduğunu ifade etti Sayın Genel Başkan ama onun üzerine adeta zaman ayarlı bir kararla bugün Sayın Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'ın gözaltına alındığını ve hala savcılık koridorlarında bekletildiğini görüyoruz.

Bunu alelade bir yargısal bir faaliyet, tamamen dünkü konuşmadan bağımsız ve tesadüf olarak görmemizi isteyenler olabilir ama uzun zamandır yargıyı bir sopa olarak kendisi gibi düşünmeyenlerin kafasına vurmaya çalışan bir siyasal iktidarın bulunduğu yerde maalesef hiçbir şeye tesadüf deme imkanımızın olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla eleştirilere tahammül etmek zorundasınız, milletvekillerinin eleştirilerini dinlemek zorundasınız ve milletvekillerine gereken saygıyı önce yürütme organı olarak Bakanların göstermesi gerekir. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma, yargının sopa olarak kullanılmasından vazgeçmelerini, dün kendilerine sopa olarak kullandıkları yargı sopasının bugün kendileri tarafından başkalarına kullanılmasının ağır sonuçları olur.

"DEMOKRASİ, SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEYEN İNSANLARIN ELEŞTİRİLERİNE TAHAMMÜL ETMEKTİR"

Nasıl ağır sonuçları olur? İnandırıcılığınızı yitirmeye başlarsınız. Dün eleştirdiğiniz yargı bürokrasisi, dün eleştirdiğiniz tarafsız ve bağımsız yargının sizin için gerçek bir anlam ifade etmediğini, sadece hamasi bir siyasi söylem olduğunu ispatlamış olursunuz. Çünkü sizinle aynı düşüncelere sahip olan insanları dinlemek, alkışlamak son derece kolay bir şey. Önemli olan, ağır ve sert dahi olsa sizin gibi düşünmeyen insanların eleştirilerine tahammül etmek, işte demokrasi de zaten böyle bir şey. Dolayısıyla, siz, başkalarının düşüncelerini düşman görmek, onların düşüncelerinden dolayı yargıyı sopa olarak kullanmaktan vazgeçmediğiniz müddetçe yıllardır dile getirmiş olduğunuz yargının araçsallaştırılması ve yargı bağımsızlığıyla ilgili söylemlerinizin birer hikayeden öteye geçmeyeceğini buradan sizlere dostane olarak hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: ANKA
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