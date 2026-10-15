Bülent Nuri Çavuşoğlu, TBB Başkan Vekili seçimi öncesi masumiyet karinesini vurguladı

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(ANKARA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde, "Yargılanma hakkından hiçbirimiz muaf değiliz. Bizim bu konuda bir iddiamız yok ya da bir talebimiz de yok ama yargılanmanın da eşit hukuk ve masumiyet karinesi içerisinde olması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

TBB'de art arda seçim yapılmasını değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Herhalde Türkiye Belediyeler Birliği tarihinde en çok seçimin yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu anlamda da özellikle bugün yine burada olmak aslında bizim açımızdan üzüntü verici bir durum. Sayın Vahap Başkanımızın gözaltına alınıp daha sonra tutuklanması sürecinin devamında Belediyeler Birliği'nin başkan vekilini seçeceğiz. Uzun zamandan beri zaten bütün seçimleri takip ettiyseniz Ekrem Başkan'la başlayıp sonra Zeydan Başkan'la devam eden, Vahap Başkan'la süren bu sürecin sonunda bugün yeniden bir seçim için buradayız."

"UMUT EDİYORUZ, BUGÜN SON DEFA BURADA OLURUZ"

Yargılama süreçlerinde eşit hukuk ve masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz hep söylüyoruz, masumiyet karinesine herkes sahip olmalı. Yargılanma hakkından hiçbirimiz muaf değiliz. Bizim bu konuda bir iddiamız yok ya da bir talebimiz de yok ama yargılanmanın da eşit hukuk ve masumiyet karinesi içerisinde olması gerektiğini savunuyoruz. Yargılanır, ortada bir suç isnadı var ve suçlu bulunursa da herkes cezasını çekmeli. Ama bugün peşinen tutuklanması ve bunun akabinde de bu süreci geçiriyor olmamız gerçekten de hukuk anlamında dikkate alınması gereken bir husus. Umut ediyoruz, bugün son defa burada oluruz. Bundan sonraki süreçte de herkese eşit, adil bir hukuk sisteminin uygulandığı, birlikte, hep beraber masumiyet karinesine sahip çıkıldığı süreçleri görürüz diyoruz."