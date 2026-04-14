Bülent O.: 'Eşimden beni ayırdığı için öldürdüm'

'EŞİMDEN BENİ AYIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Aksaray'da eski kayınpederi ve aynı zamanda dayısı olan İsmail Ok'u öldüren Bülent O.'nun, yapılan testinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. İlk eşi Iraz'dan boşanan Bülent O.'nun ikinci bir evlilik yaptığı ve bu evliliğinden de 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bülent O., ilk ifadesinde, "Eşim Iraz'dan beni ayırdığı için öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent O., gazetecilerin, 'Pişman mısınız' sorusuna "Pişmanım" diyerek cevap verdi.