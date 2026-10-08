Bülent Orçin'in Alaçatı'da geçen Karışık İşler filminin İzmir çekimleri başladı - Son Dakika
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Bülent Orçin'in Alaçatı'da geçen Karışık İşler filminin İzmir çekimleri başladı

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Bülent Orçin\'in Alaçatı\'da geçen Karışık İşler filminin İzmir çekimleri başladı
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Bülent Orçin'in yönettiği Karışık İşler filminin çekimleri İzmir'de başladı. Başrollerini Serhat Osman Karagöz, Ergün Özfırıncı, Emine Söyler, Damla Ersubaşı ve Sıla Albayrak'ın paylaştığı film, Alaçatı'da geçen borç batağındaki bir kafenin absürt olaylarını anlatıyor.

Yönetmenliğini Bülent Orçin'in üstlendiği komedi filmi "Karışık İşler"in çekimleri, İzmir'de başladı.

Başrollerini Serhat Osman Karagöz, Ergün Özfırıncı, Emine Söyler, Damla Ersubaşı ve Sıla Albayrak'ın paylaştığı filmin hikayesi, Çeşme ilçesinin Alaçatı mahallesinde geçiyor.

Film, borç batağındaki bir kafenin çevresinde gelişen absürt olayları ve karakterlerin bu durumdan kurtulmak için izledikleri yolları mizahi bir dille beyazperdeye taşıyor.

Orçin Yapım imzalı komedi filminde, çekimlerden bir gün önce yönetmen Bülent Orçin yönetiminde tüm oyuncu kadrosunun katılımıyla okuma ve sahne provaları gerçekleştirildi.

Kamera arkasında ve önünde yoğun bir ön hazırlık sürecinden geçen ekip, filmde Ege'nin sıcak atmosferini izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bülent Orçin'in Alaçatı'da geçen Karışık İşler filminin İzmir çekimleri başladı - Son Dakika
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